«росія — терор»: Віта Семеренко – про обстріли Сум
Українка розповіла про страх і втрати, з якими щодня живуть її земляки
близько 1 години тому
Фото: ДСНС України
Українська біатлоністка Віта Семеренко емоційно відреагувала на постійні російські атаки по рідних Сумах.
Спортсменка зізналася, що місто щодня переживає нові обстріли й вибухи, а світ, за її словами, залишається байдужим.
Кожен день — нові шахеди, нові втрати. Світ мовчить, а ми виживаємо… Суми. Щодня та щоночі — вибухи й страх. Мирних людей вбивають дронами. росія — терор.
Верняєв відреагував на нічний обстріл України.