Денис Сєдашов

Всесвітня федерація керлінгу (World Curling) прийняла рішення не допускати дорослі збірні росії до міжнародних турнірів щонайменше до кінця 2026 року.

У міжнародній організації таке рішення пояснили прагненням зберегти цілісність змагань, а також міркуваннями безпеки. Під час голосування World Curling спиралася на чинні рекомендації МОК і позицію національних федерацій.

Обмеження проти дорослих російських керлінгістів діють із 2022 року. При цьому в січні 2026-го функціонери пом'якшили санкції для юніорів із рф та білорусі, дозволивши їм повернутися на міжнародну арену.

Наразі російська сторона намагається скасувати дискваліфікацію через Спортивний арбітражний суд (CAS). Вердикт у цій справі очікується найближчим часом.

МОК не змінить позицію щодо росії, попри радикальний ультиматум дев'яти країн Євросоюзу.