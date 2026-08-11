Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Торонто.

У чвертьфіналі українка з рахунком 3:6, 6:0, 6:3 обіграла нейтральну тенісистку з російським паспортом Катерину Александрову.

Після цього матчу на рахунку Еліни 10 поспіль перемог на турнірах WTA 1000 – 6 у Римі і 4 в Торонто.

Також Світоліна вийшла до свого четвертого півфіналу турнірів WTA 1000 у сезоні (Дубай, Рим, Індіан-Веллс) – це найкращий показник серед усіх тенісисток у 2026 році. Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Ця перемога також стала для українки 25-ю на харді на турнірах рівня WTA у 2026 році. За цим показником вона зрівнялася з Аріною Соболенко – обидві мають найбільше перемог на харді в турі цього року.

Еліна зрівнялась з Джессікою Пегулою за кількістю перемог у трьохсетових матчах у 2026-му – 14-2.

Обидві поступаються лише Корі Гауфф, яка здобула 15 таких перемог цього сезону.

За вихід у фінал українка зіграє проти польки Іги Швьонтек, матч відбудеться 13 серпня.

Нагадаємо, Світоліна вийшла у 16-й півфінал в карʼєрі на «тисячниках».