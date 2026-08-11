Павло Василенко

Челсі розглядає варіанти оренди для Михайла Мудрика, який прагне якнайшвидше повернутися до оптимальної фізичної форми після тривалої паузи. 25-річний українець не проводив офіційних матчів із листопада 2024 року.

Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію після позитивного тесту на заборонену речовину мельдоній. Згодом сторони досягли угоди щодо завершення дисциплінарної справи, і вінгер зміг повернутися до тренувань та матчів.

Під час передсезонного турне Челсі українець виходив на заміну в товариських зустрічах із Ювентусом, Міланом та Джохором. Ці матчі стали для нього першою можливістю знову відчути ігровий ритм після майже 20-місячної перерви.

Після завершення турне Мудрик погодився на оренду до закриття трансферного вікна 1 вересня. Одним із варіантів залишається французький Страсбур, який, як і Челсі, належить BlueCo. Водночас сам футболіст віддає перевагу переходу до іншого клубу Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє ВВС.

Інтерес до українця також проявляють кілька інших команд, серед яких є представники провідних чемпіонатів Італії. Для Мудрика головним завданням зараз є регулярна ігрова практика та поступове повернення колишніх кондицій.

Українець перейшов до Челсі з донецького Шахтаря у 2023 році за 61 мільйон фунтів стерлінгів. Його контракт із лондонським клубом розрахований до 30 червня 2031 року.