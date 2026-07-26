Денис Сєдашов

Словенський велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) став переможцем Тур де Франс. Для нього це п'ятий титул у кар'єрі.

За підсумками 21 етапу Погачар випередив у генеральній класифікації олімпійського чемпіона Ремко Евенепула на 6 хвилин 26 секунд. Впродовж гонки словенець виграв п'ять етапів.

З п'ятьма перемогами Погачар повторив абсолютний рекорд за кількістю титулів Тур де Франс, зрівнявшись із Жаком Анктілем, Едді Мерксом, Бернаром Іно та Мігелем Індурайном (востаннє таке досягнення фіксували у 1995 році).

Сухопалова виборола срібло чемпіонату світу з маунтінбайку.