Явгусишин здобув третій Кубок імператора з сумо
22-річний українець переміг Тецуо Кірісіму
близько 1 години томуПідписатися в
Український сумоїст Данило Явгусишин, який виступає під борцівським ім’ям Аонісики Арата, здобув перемогу на гранд-турнірі Nagoya Basho.
У вирішальному поєдинку за трофей 22-річний українець здолав Тецуо Кірісіму.
Для Явгусишина цей Кубок імператора став уже третім у кар'єрі.
Раніше він вигравав престижний титул у листопаді 2025 року та в січні 2026-го.
Український сумоїст Явгусишин вдруге поспіль виграв Кубок імператора.
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