Денис Сєдашов

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс здобув першу перемогу в сезоні-2026, вигравши Гран-прі Угорщини. Цей тріумф також став першим у році для McLaren.

Другим фінішував Макс Ферстаппен (Red Bull), а третє місце посів лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes).

У чемпіонській гонці Норріс залишається на п'ятій позиції (128 очок). Лідирує Антонеллі з 219 балами.

Наступний етап — Гран-прі Нідерландів — відбудеться 21–23 серпня.

Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини, випередивши Хемілтона на 0,012 секунди.