Норріс виграв Гран-прі Угорщини та здобув першу перемогу в сезоні
Наступний етап відбудеться 21–23 серпня в Нідерландах
близько 3 годин томуПідписатися в
Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс здобув першу перемогу в сезоні-2026, вигравши Гран-прі Угорщини. Цей тріумф також став першим у році для McLaren.
Другим фінішував Макс Ферстаппен (Red Bull), а третє місце посів лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes).
У чемпіонській гонці Норріс залишається на п'ятій позиції (128 очок). Лідирує Антонеллі з 219 балами.
Наступний етап — Гран-прі Нідерландів — відбудеться 21–23 серпня.
Норріс виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини, випередивши Хемілтона на 0,012 секунди.