Сухопалова виборола срібло чемпіонату світу з маунтінбайку
Переможницею стала Гая Тормена з Італії
близько 1 години тому
Фото: UCI MTB
Українська велогонщиця Марія Сухопалова піднялася на п'єдестал пошани чемпіонату світу з маунтінбайку у іспанській Барселоні.
Українка здобула срібну нагороду в дисципліні крос-кантрі елімінатор.
Золоту медаль виборола представниця Італії Гая Тормена, а бронза дісталася француженці Марго Боррелі.
Велоспорт. МТБ. Крос-кантрі елімінатор. Фінал
1. Гая Тормена (Італія) 02:11.08
2. Марія Сухопалова (Україна) +0:03.42
3. Марго Бореллі (Франція) +0:08.96
Поділитись