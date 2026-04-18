Українки Костюк та Подрез розіграють титул на турнірі у Руані
Українка вийшла у фінал на відмові суперниці
близько 2 годин тому
19-річна українка Вероніка Подрез (WTA 209) стала фіналісткою ґрунтового турніру WTA 250 у Руані (Франції). Її суперниця по півфіналу, друга сіяна Сорана Кирстя (WTA 26), знялася з матчу через травму ноги.
Завдяки відмові румунки Подрез без боротьби пройшла до вирішальної стадії змагань. У фіналі Вероніка зустрінеться з першою сіяною Мартою Костюк (WTA 28), яка раніше обіграла Татьяну Марію (WTA 63).
Таким чином, у Руані відбудеться українське дербі за титул.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05