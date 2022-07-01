Чемпіонка Європи з фехтування: «Я відчувала та продовжую відчувати потужну підтримку НОК України»

Влада Харькова заявила, що щаслива представляти Батьківщину на міжнародній арені

Влада Харькова / фото - BizziTeam

Чемпіонка Європи з фехтування на шпагах Влада Харькова розповіла пресслужбі НОК України, як для неї минув цьогорічний ЧЄ та про додаткову мотивацію перед змаганнями.

«Після фінального поєдинку емоцій було небагато, напевно через той стан, у який я себе ввела. Емоції мене наздогнали вже в готельному номері. Особливо приємно було, що саме в такі складні часи я змогла вибороти цю перемогу, адже це ще один дзвіночок світу про Україну, демонстрація нашої непереможності та незламності; На початку повномасштабної війни пріоритети, погляди на життя і його цінності кардинально змінились. Я щаслива бути українкою, представляти Україну і такими перемогами нагадувати світу про нашу країну та про те, що наша найбільша перемога ще попереду! Я відчувала та продовжую відчувати потужну підтримку НОК України, зокрема через нашу Федерацію. У непрості часи нам допомогають в організації поїздок на змагання. Сподіваюся, ми й надалі будемо мати можливість продовжувати підіймати український прапор на змаганнях міжнародного рівня!»

Нагадаємо, що після золота на чемпіонаті Європи Харькова націлилась на таку ж медаль на Олімпіаді.