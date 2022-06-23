Збірна України стала третьою на чемпіонаті Європи з фехтування
Українська сенсація чемпіонату Європи після тріумфу на Євро націлилася на золото Олімпійських ігор
Харькова здобула дві нагороди в Антальї
17:05
Фото: FIE
Чемпіонка Європи-2022 Влада Харькова
зізналася, що бажає до золота континентальної першості додати нагороди найвищого ґатунку з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор:
Авжеж, моя мрія – виграти Олімпійські ігри! Узагалі в мене в планах є «золота трійця»: виграти чемпіонат Європи – це вже готово, виграти чемпіонат світу – надіємось, що все вийде, і, зрештою, ще виграти Олімпійські ігри. Зібрати весь комплект, так би мовити. Тому працюємо заради цього.
Нагадаємо, що Влада на турнірі в Туреччині також здобула командну бронзу.
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