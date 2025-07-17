EFC підтримала позицію ФФУ щодо неприпустимості участі у змаганнях так званих нейтральних команд, а також неналежності процедури перевірки спортсменів на предмет нейтральності – повідомляє офіційний сайт Федерації фехтування України.

Бюро Європейської конфедерації фехтування (EFC) опублікувало відкритий лист, в якому підтвердила свою відданість принципам миру та справедливості, а також закликало до прозорого діалогу у відповідь на офіційну заяву Міжнародної федерації фехтування (FIE) від 11 липня 2025 року, в якому під прикриттям твердження, що «фехтування обирає мир» йшлося про необґрунтоване спрощення критеріїв отримання атлетами «нейтрального статусу».

EFC нагадує, що Федерація фехтування РФ залишається відстороненою від членства в Європейській конфедерації фехтування після незаконної анексії українських клубів Олімпійським комітетом Росії – дії, яка не лише порушує міжнародні спортивні норми, а й призвела до відсторонення Російського НОК Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

У своєму листі EFC висловлює занепокоєння, що голоси європейської зони, єдиної, яка безпосередньо постраждала від дій Росії проти України, фактично були усунуті FIE від процесу ухвалення критично важливих рішень.

EFC закликає до незалежної та прозорої процедури перевірки спортсменів на відповідність «нейтральному статусу» і виступає категорично проти допуску до змагань «нейтральних команд» згідно з рекомендаціями МОК!

З повним текстом листа можна ознайомитися на сайті EFC: