Понад 440 фехтувальників з 40 країн підписали лист до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з закликом переглянути рішення про допуск до змагань російських та білоруських спортсменів і відновити ретельну перевірку кожного атлета, який подає заявку на отримання «нейтрального статусу» (AIN) – повідомляє офіційний сайт Федерації фехтування України.

«Рішення FIE суперечить основним принципам фехтування — повазі, доброчесності та Fair Play, а також розходиться з суворими критеріями допуску російських та білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі, застосованими міжнародною спортивною спільнотою, зокрема FIE та Міжнародним олімпійським комітетом, після початку війни в Україні. Ми усвідомлюємо складність і чутливість геополітичної ситуації. Втім, з огляду на триваючу війну в Україні та безперервну військову агресію з боку Росії, ми ставимо під сумнів, чи справді змінилися обставини, які раніше обґрунтовували ці суворі критерії чи вимоги послаблюються з причин, що суперечать принципам нейтральності та справедливості».

З повним текстом листа можна ознайомитися за посиланням.

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