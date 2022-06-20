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Харькова: «Моя перемога на чемпіонаті Європи – дзвіночок про те, що ми, українці, тут»

Українка вперше виступала на континентальній першості
Фехтування
17:42
Харькова: «Моя перемога на чемпіонаті Європи – дзвіночок про те, що ми, українці, тут»
Фото: BizziTeam/EFC

Українська шпажистка Влада Харькова, яка нещодавно виграла чемпіонат Європи, розповіла, що було найскладнішим на континентальній першості:

Кожен спортсмен колись ставить собі запитання: «А для чого це все? А чи дійсно я можу?» І от коли ти нарешті знаходиш відповідь на ці запитання, то це плюс 100% до твоєї впевненості. Фехтування – досить тонка річ. Іноді твоя впевнена дія відіграє велику роль. Це як гра на інструменті: чим впевненішим ти стаєш, тим краща твоя гра. Я думаю, ця перемога дуже мені багато дасть.

Я вилетіла з двох турнірів поспіль саме від француженок. Для мене було вже принциповим нарешті знайти ключ до їхньої фехтувальної школи. Саме в бою з Кандассамі я знайшла внутрішній баланс і спокій, що протримався до самого кінця. До цього так само були сильні суперниці, але ця на рівень була вищою. Саме такі переможні бої дають внутрішню впевненість.

Цей успіх – насправді робота величезної команди. Кожна людина в моєму житті зробила великий чи маленький внесок у цю перемогу. Тому я безмежно рада всім людям, що мене оточують і підтримують. Я безпежно рада, що я – українка і можу представляти Україну на світовій арені. Для мене це дуже важливо, бо зараз перемоги – це дзвіночок про те, що ми, українці, тут. У нас є своя держава, своя територія. Ми вільні.

Після свого виступу Харькова заявила, що Україна переможе не тільки в спорті.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Влада Харькова

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