Харькова: «Моя перемога на чемпіонаті Європи – дзвіночок про те, що ми, українці, тут»

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Українська шпажистка Влада Харькова, яка нещодавно виграла чемпіонат Європи, розповіла, що було найскладнішим на континентальній першості:



Я вилетіла з двох турнірів поспіль саме від француженок. Для мене було вже принциповим нарешті знайти ключ до їхньої фехтувальної школи. Саме в бою з Кандассамі я знайшла внутрішній баланс і спокій, що протримався до самого кінця. До цього так само були сильні суперниці, але ця на рівень була вищою. Саме такі переможні бої дають внутрішню впевненість.

Цей успіх – насправді робота величезної команди. Кожна людина в моєму житті зробила великий чи маленький внесок у цю перемогу. Тому я безмежно рада всім людям, що мене оточують і підтримують. Я безпежно рада, що я – українка і можу представляти Україну на світовій арені. Для мене це дуже важливо, бо зараз перемоги – це дзвіночок про те, що ми, українці, тут. У нас є своя держава, своя територія. Ми вільні.