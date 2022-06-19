Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:10
У пошуках скарбів: зміїний острів
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Векше - Таппара

Українська сенсація виграла чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах сказала, що ми переможемо не тільки в спорті

Влада Харькова зізналася, як тренер налаштовував її на змагання
Фехтування
16:09
Українська сенсація виграла чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах сказала, що ми переможемо не тільки в спорті

25-річна українка Влада Харькова вперше в кар’єрі поїхала на дорослий чемпіонат Європи – і виграла його.

Це лише третє індивідуальне золото України в жіночій шпазі на ЧЄ. І Харькова зі сльозами на очах присвятила його своїй батьківщині, що боронить незалежність:

«Україно, я тобою пишаюся. Я щаслива бути українкою. Я щаслива боротися за Україну. Я знаю, що ми вистоїмо, ми переможе. І не тільки на спортивній арені. Слава Україні».

Пізніше, в інтерв’ю прес-службі Національній федерації фехтування України вона зізналася, як тренер налаштовував її на змагання в Анталії, Туреччина:

«Якось тренер сказав мені: «У тебе зараз безпрецедентна можливість отримати все і не втратити нічого». І напевно саме ця порада дала мені змогу розслабитись і показати своє фехтування, тому я не відчувала додаткового хвилювання, навпаки була зосереджена і спокійна.

Було неймовірно складно особливо у перший місяць війни, тому що не було абсолютно ніякого розуміння, що робити, куди бігти, чи займатись далі фехтуванням взагалі. Не зрозуміло було за які кошти нам тепер готуватися та виїжджати на змагання. Але завдяки допомозі небайдужих колег з федерацій інших країн, зокрема Польщі, Ізраїлю, Італії ми змогли повернутися до нормального тренувального процесу. Хоча, звичайно, емоційно це дуже складно проводити місяці далеко від своєї країни, від своїх рідних, кожного разу читати новини та хвилюватися. Але навіть в таких умовах ми змогли підготуватися і показати результат, і сподіваюся покажемо ще. І це те, чим я пишаюся, ми, українці – незламні. І ми перемагаємо завжди, я це знаю».

Склад збірної України на чемпіонат Європи.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Влада Харькова

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Народження нової зірки? Українка виграла чемпіонат Європи, знищивши у фіналі дворазову чемпіонку світу
Народження нової зірки? Українка виграла чемпіонат Європи, знищивши у фіналі дворазову чемпіонку світу
Фехтування
18 червня 20:47

Новини: Фехтування

Українська сенсація виграла чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах сказала, що ми переможемо не тільки в спорті
Українська сенсація виграла чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах сказала, що ми переможемо не тільки в спорті
16:09
Народження нової зірки? Українка виграла чемпіонат Європи, знищивши у фіналі дворазову чемпіонку світу
Народження нової зірки? Українка виграла чемпіонат Європи, знищивши у фіналі дворазову чемпіонку світу
18 червня 20:47
Харлан виступить на чемпіонаті Європи. Повний склад збірної України
Харлан виступить на чемпіонаті Європи. Повний склад збірної України
16 червня 12:06
Харлан: «Погано, що ми пропустили турніри, і що сезон не дуже добре почався для команди»
Харлан: «Погано, що ми пропустили турніри, і що сезон не дуже добре почався для команди»
15 червня 20:58
Андрій Ягодка: «Люди в Європі запитують, що відбувається у нас в країні і як це взагалі – жити в умовах війни»
Андрій Ягодка: «Люди в Європі запитують, що відбувається у нас в країні і як це взагалі – жити в умовах війни»
14 червня 11:55
Харлан: «Я поверталася на доріжку після операції, але зараз в сто разів складніше»
Харлан: «Я поверталася на доріжку після операції, але зараз в сто разів складніше»
12 червня 14:33
Тренер збірної України: «У хлопців величезне бажання довести, що наша країна сильна та незламна»
Тренер збірної України: «У хлопців величезне бажання довести, що наша країна сильна та незламна»
09 червня 08:02
Тренер збірної України з фехтування: «В Україні ніде тренуватися, база підготовки у Львові за обставинами не приймає фехтувальників»
Тренер збірної України з фехтування: «В Україні ніде тренуватися, база підготовки у Львові за обставинами не приймає фехтувальників»
06 червня 17:54
FIE заборонила росіянам виступати під нейтральним статусом
FIE заборонила росіянам виступати під нейтральним статусом
02 червня 23:07
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Всі новини