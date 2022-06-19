Українська сенсація виграла чемпіонат Європи – і зі сльозами на очах сказала, що ми переможемо не тільки в спорті

Влада Харькова зізналася, як тренер налаштовував її на змагання

25-річна українка Влада Харькова вперше в кар’єрі поїхала на дорослий чемпіонат Європи – і виграла його. Це лише третє індивідуальне золото України в жіночій шпазі на ЧЄ. І Харькова зі сльозами на очах присвятила його своїй батьківщині, що боронить незалежність: «Україно, я тобою пишаюся. Я щаслива бути українкою. Я щаслива боротися за Україну. Я знаю, що ми вистоїмо, ми переможе. І не тільки на спортивній арені. Слава Україні». Пізніше, в інтерв’ю прес-службі Національній федерації фехтування України вона зізналася, як тренер налаштовував її на змагання в Анталії, Туреччина: «Якось тренер сказав мені: «У тебе зараз безпрецедентна можливість отримати все і не втратити нічого». І напевно саме ця порада дала мені змогу розслабитись і показати своє фехтування, тому я не відчувала додаткового хвилювання, навпаки була зосереджена і спокійна. Було неймовірно складно особливо у перший місяць війни, тому що не було абсолютно ніякого розуміння, що робити, куди бігти, чи займатись далі фехтуванням взагалі. Не зрозуміло було за які кошти нам тепер готуватися та виїжджати на змагання. Але завдяки допомозі небайдужих колег з федерацій інших країн, зокрема Польщі, Ізраїлю, Італії ми змогли повернутися до нормального тренувального процесу. Хоча, звичайно, емоційно це дуже складно проводити місяці далеко від своєї країни, від своїх рідних, кожного разу читати новини та хвилюватися. Але навіть в таких умовах ми змогли підготуватися і показати результат, і сподіваюся покажемо ще. І це те, чим я пишаюся, ми, українці – незламні. І ми перемагаємо завжди, я це знаю». Склад збірної України на чемпіонат Європи.

Сергій Лук'яненко