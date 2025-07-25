Олег Шумейко

Чемпіонка світу з фехтування на шпазі Влада Харькова висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про тріумф на ЧС-2025:

Насправді повірила ще у дитинстві. Я з дитинства про це мріяла і ці майже 20 років роботи – заради цього результату. Кожен спортсмен без цієї віри не зміг би показати такий результат. Моя віра почалася з себе, з віри інших людей ще на самому початку мого шляху.

Звичайно, у кожної людини бувають такі моменти, особливо коли ти професійна спортсменка, сильно виснажуєшся. І коли ти виснажуєшся, до важко себе тримати в такому позитивному стані. Дуже часто, після кожного збору, після кожного складного поєдинку, такі думки з'являються. Але, як мені здається, це вже вийшло у чітке розуміння того, куди ти йдеш, для чого ти це робиш. Є таке розуміння, що бувають складні дні, бувають хороші. Легке враження від усього цього.

Про найважчий бій на ЧС-2025

Не можу відзначити саме найважчий бій, бо рівномірно підходила до кожного. Розуміла, що кожен бій має свою важливість, тому максимально старалася викладатися у моменті, наскільки могла.

Про перемоги одним уколом у деяких боях

Я вирішила додати трішки цікавості фехтуванню (сміється). Звичайно, я б хотіла, щоб це було легко та рівно, але це фехтування, і без хвилювання у критичні моменти рідко буває. Ми до цього прагнемо і йдемо, але складається як складається. Просто намагалася робити все можливе у моменті. Протягом всіх змагань багато дихала, концентрувала на цьому увагу. Намагалася у критичні моменти, коли треба було нанести лише один укол, ні про що не думати, щоб залишати простір відбуватися тому, що має відбутися. Не планувати нічого, а бути відкритою до того, що може відбутися у цей момент в цьому поєдинку. І, мені здається, саме це допомагало мені щось не думками робити, а відчуттями.

Про втрачені відриви у поєдинках

Дуже погана тактика, треба її пропрацювати (сміється). Я думаю, що це дуже банальна втрата концентрації; хвилювання, коли розумієш, що ще трішки, з'являються всі ці думки, і ти втрачаєш свій баланс. Найголовніше – те, що хоча це й була короткострокова втрата контролю, я могла його повертати собі.

Про готовність виступу у командній шпазі

100% (суперниці думатимуть, що виходитимуть проти чемпіонки світу), але я до цього готова. Чи розраховують на мене більше дівчата? У нас тепер більша підтримка, ми як команда розуміємо, що командні змагання – це інші речі. І у команді важливо підсилювати одна одну. Буває, що хтось у поєдинку може дати більше або менше, але для цього і є команда, щоб у будь-якій ситуації підтримувати, вірити і допомагати одна одній.

Відео переможного уколу Харькової у фіналі ЧС-2025.