Комащук після срібла ЧЄ здобула бронзу ЧС-2025
Олімпійська чемпіонка з України вперше завоювала індивідуальну медаль на чемпіонаті світу
25 хвилин тому
32-річна українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Парижу-2024 в команді Аліна Комащук принесла Україні третю медаль на чемпіонаті світу з фехтування, який проходить в Тбілісі.
Для одеситки це перша індивідуальна нагорода на чемпіонатах світу.
Комащук стартувала з 1/32, впевнено здолавши німкеню Елізабет Гетте (15:7) та китаянку Фу Ін (15:6). В 1/8 вона перемогла чинну чемпіонку світу Місакі Емуру з Японії (15:12), а в чвертьфіналі розгромила дворазову віцечемпіонку Олімпіад Сару Бальзер із Франції (15:7). У півфіналі Комащук поступилася польці Зузанні Чєслар (12:15), гарантувавши бронзу.
Нагадаємо, що в червні Комащук виграла срібну медаль чемпіонату Європи.
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