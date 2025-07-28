Комащук відмовилася від фото з російською фехтувальницею на ЧС-2025
Єгорян, яка представляє Росію під нейтральним статусом, служить у ЗС РФ і підтримувала терористів
близько 2 годин тому
Аліна Комащук
Українська шаблістка Аліна Комащук, яка здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу з фехтування 2025 року в Тбілісі, відмовилася від спільного фото з "нейтральною" росіянкою Яною Єгорян, що виграла змагання.
Єгорян отримала нейтральний статус від Міжнародної федерації фехтування (FIE), попри службу в Збройних силах Росії та свою участь у заході на підтримку терористичної "ДНР".
Для 32-річної Комащук ця бронза стала першою індивідуальною нагородою на чемпіонатах світу. Раніше вона здобувала дві медалі в командній шаблі.
Лідер збірної України Ольга Харлан емоційно привітала Комащук з виграною медаллю.
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