Максименко принесла Україні срібло на Універсіаді-2025
Для синьо-жовтих це друга медаль на змаганнях
близько 16 годин тому
18-річна українка Анна Максименко здобула срібну медаль у змаганнях зі шпаги на Всесвітній літній Універсіаді-2025, що проходить у китайському місті Ченду.
У півфіналі Анна перемогла суперницю з Угорщини з рахунком 15:12, а у фіналі лише одним уколом поступилася представниці Гонконгу — 8:9.
Це друга нагорода для України на цій Універсіаді. Раніше бронзу також виборола ще одна українська шпажистка Емілі Конрад.