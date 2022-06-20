Харькова: «Моя перемога на чемпіонаті Європи – дзвіночок про те, що ми, українці, тут»
Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи
Українці поступилися угорцям у вирішальному матчі
20:12
Фото: FIE
Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи з фехтування, що проходить в Антальї.
Українські шпажисти у складі Андрія Ягодки, Юрій Цапа, Василія Гумена та Богдана Платонова в фіналі поступилися національній команді Угорщини (39:45) та стали віце-чемпіонами континентальної першості.
Нагадаємо, що Влада Харькова стала першою українською чемпіонкою в фехтуванні на шпагах з 2005 року.
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