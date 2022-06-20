Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи

Українці поступилися угорцям у вирішальному матчі

Фото: FIE

Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи з фехтування, що проходить в Антальї.



Українські шпажисти у складі Андрія Ягодки, Юрій Цапа, Василія Гумена та Богдана Платонова в фіналі поступилися національній команді Угорщини (39:45) та стали віце-чемпіонами континентальної першості.

Фото: FIE

Нагадаємо, що Влада Харькова стала першою українською чемпіонкою в фехтуванні на шпагах з 2005 року.