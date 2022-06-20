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Бокс. Чемпіонат світу. Белград

Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи

Українці поступилися угорцям у вирішальному матчі
Фехтування
20:12
Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи
Фото: FIE

Збірна України завоювала срібло чемпіонату Європи з фехтування, що проходить в Антальї.

Українські шпажисти у складі Андрія Ягодки, Юрій Цапа, Василія Гумена та Богдана Платонова в фіналі поступилися національній команді Угорщини (39:45) та стали віце-чемпіонами континентальної першості.

Фото: FIE

Нагадаємо, що Влада Харькова стала першою українською чемпіонкою в фехтуванні на шпагах з 2005 року.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (фехтування)

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