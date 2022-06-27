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Шемякіна: «Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність»
Шпажистка завоювала медаль чемпіонату Європи
10:54
Олімпійська чемпіонка-2012 Яна Шемякіна в складі жіночої команди завоювала бронзу чемпіонату Європи-2022 і прес-службі НОК України зізналася, що хоче приносити якомога більшу користь батьківщині:
«Кожен спортсмен працює на результат, кожна команда йде до своєї медалі. Але для всього прийшов свій час! Головне – вміти дочекатися і забрати своє.
Найважчим був мій останній бій. Я розуміла, що Владі Харьковій потрібно лишити розрив, а в ідеалі і збільшити його.
Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність!
Наразі спортсменам дуже допомагають з боку НОК України, усіх нас відчутно підтримують. Я неймовірно вдячна за це».
Раніше головна сенсація України на чемпіонаті Європи зізналася, що хоче виграти також золото світу і Олімпіади.
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