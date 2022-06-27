Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:35
Стронгмен. Кубок України. Фінал. Київ

Шемякіна: «Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність»

Шпажистка завоювала медаль чемпіонату Європи
Фехтування
10:54
Шемякіна: «Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність»

Олімпійська чемпіонка-2012 Яна Шемякіна в складі жіночої команди завоювала бронзу чемпіонату Європи-2022 і прес-службі НОК України зізналася, що хоче приносити якомога більшу користь батьківщині:

«Кожен спортсмен працює на результат, кожна команда йде до своєї медалі. Але для всього прийшов свій час! Головне – вміти дочекатися і забрати своє.

Найважчим був мій останній бій. Я розуміла, що Владі Харьковій потрібно лишити розрив, а в ідеалі і збільшити його.

Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність!

Наразі спортсменам дуже допомагають з боку НОК України, усіх нас відчутно підтримують. Я неймовірно вдячна за це».

Раніше головна сенсація України на чемпіонаті Європи зізналася, що хоче виграти також золото світу і Олімпіади.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Яна Шемякіна

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шемякіна – про виступ на ЧЄ-2022: «У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі чотири медалі»
Шемякіна – про виступ на ЧЄ-2022: «У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі чотири медалі»
Фехтування
23 червня 20:39
Повний комплект медалей для країни. Жіноча збірна України завоювала першу за 17 років нагороду в командній шпазі на ЧЄ
Повний комплект медалей для країни. Жіноча збірна України завоювала першу за 17 років нагороду в командній шпазі на ЧЄ
Фехтування
21 червня 18:12

Новини: Фехтування

Шемякіна: «Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність»
Шемякіна: «Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність»
10:54
Харлан про обстріл Києва: «Їй 7 років. Вона жива. Її батька – ні. Мати шукають під завалами»
Харлан про обстріл Києва: «Їй 7 років. Вона жива. Її батька – ні. Мати шукають під завалами»
26 червня 14:46
Шемякіна – про виступ на ЧЄ-2022: «У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі чотири медалі»
Шемякіна – про виступ на ЧЄ-2022: «У цей дуже складний для України час ми змогли добути в боротьбі чотири медалі»
23 червня 20:39
Тренер збірної України з фехтування – про підготовку до ЧЄ - 2022: «Приблизно півтора місяці хлопці не тримали шаблю»
Тренер збірної України з фехтування – про підготовку до ЧЄ - 2022: «Приблизно півтора місяці хлопці не тримали шаблю»
23 червня 18:13
Українська сенсація чемпіонату Європи після тріумфу на Євро націлилася на золото Олімпійських ігор
Українська сенсація чемпіонату Європи після тріумфу на Євро націлилася на золото Олімпійських ігор
23 червня 17:05
Харлан: «Ця медаль для воїнів, які захищають нас на фронті, та якимось чином знаходять час подивитися наші змагання»
Харлан: «Ця медаль для воїнів, які захищають нас на фронті, та якимось чином знаходять час подивитися наші змагання»
23 червня 15:16
Збірна України стала третьою на чемпіонаті Європи з фехтування
Збірна України стала третьою на чемпіонаті Європи з фехтування
23 червня 14:39
Срібний призер чемпіонату Європи присвятив здобуту нагороду Збройним Силам України
Срібний призер чемпіонату Європи присвятив здобуту нагороду Збройним Силам України
23 червня 11:59
Українські шаблістки виграли бронзу чемпіонату Європи
Українські шаблістки виграли бронзу чемпіонату Європи
22 червня 18:11
Всі новини

Популярні новини

44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Збірна України взяла золото чемпіонату світу
Артистичне плавання
20 червня 19:04
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Справедливо? Стало відомо скільки Усик і Джошуа зароблять за реванш
Бокс Професійний бокс
21 червня 16:20
3
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Терлюга: «Моя велика помилка, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами»
Карате
20 червня 19:59
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Українському боксеру заборонили вийти в ринг з прапором і під пісню «Ой у лузі червона калина»
Бокс Професійний бокс
22 червня 07:58
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
У Польщі є свій Тимощук. Захисника виключили з національної збірної за те, що він відмовився їхати з росії
Футбол У світі
20 червня 22:45
Всі новини