Шемякіна: «Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність»

Олімпійська чемпіонка-2012 Яна Шемякіна в складі жіночої команди завоювала бронзу чемпіонату Європи-2022 і прес-службі НОК України зізналася, що хоче приносити якомога більшу користь батьківщині:

Найважчим був мій останній бій. Я розуміла, що Владі Харьковій потрібно лишити розрив, а в ідеалі і збільшити його.

Хочеться приносити якомога більшу користь нашій країні, яка зараз відстоює свою незалежність!

Наразі спортсменам дуже допомагають з боку НОК України, усіх нас відчутно підтримують. Я неймовірно вдячна за це».