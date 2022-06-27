Шемякіна після історичної бронзи на ЧС: «Спортсменам дуже допомагають з боку НОК України»

Мисливці на гігантських лобстерів
30 червня 16:05
Олімпійська чемпіонка-2012 з фехтування на шпагах Яна Шемякіна прокоментувала пресслужбі НОК бронзовий виступ української збірної в командній шпазі на цьогорічному чемпіонаті Європи, подякувавши керівництву Національного олімпійського комітету за допомогу.
«Наразі спортсменам дуже допомагають з боку НОК України, усіх нас відчутно підтримують. Я неймовірно вдячна за це!»
Нагадаємо, ця медаль в команді – перша для наших шапажисток за 17 років на чемпіонатах Європи в цьому виді програми.
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