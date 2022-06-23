Повний комплект медалей для країни. Жіноча збірна України завоювала першу за 17 років нагороду в командній шпазі на ЧЄ
Срібний призер чемпіонату Європи присвятив здобуту нагороду Збройним Силам України
Ягодка з командою шаблістів став другим в Антальї
11:59
Фото: Instagram
Срібний призер чемпіонату Європи в складі команди України з фехтування на шаблях Андрій Ягодка висловився щодо здобутої нагороди:
Ще чесно кажучи й досі не зрозумів, що відбулось. Ці емоції дуже важко передати. Досить довго йшов до цієї нагороди. Зараз продовжуємо підготовку до чемпіонату світу, відпочивати та розслаблятися ніколи. Присвячую свою медаль нашим Збройним Силам України.
Хочеться подякувати господарям змагань – Туреччині, коли за трибунами лунало «Україна!» ми відчували їх неймовірну підтримку.
Нагадаємо, що українські шаблістки також взяли медаль на Євро.
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