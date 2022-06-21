Тренер збірної України – про срібло чемпіонату Європи: «Здається, ще не всі зрозуміли, що ми зробили»

Це перша подібна командна медаль наших шаблістів з 2013 року

Чоловіча збірна України з фехтування на шаблі сенсаційно завоювала срібло чемпіонату Європи. До змагань в Антальї наша команда підходила на 26-му місці світового рейтингу. Однак зуміла продертися у фінал, де, насправді, могла засмутити і призерів Олімпіади-2020.

Старший тренер команди Дмитро Пундик для прес-служби НФФУ прокоментував першу з 2013 року медаль української чоловічої шаблі на чемпіонаті Європи.

– У чоловічій шаблі вже давно не було медалей, тому ця нагорода була дуже довгоочікувана. В особистих змаганнях ми не показали високих результатів в плані місць, але з огляду на фехтування, яке продемонстрували спортсмени, був помітний ріст, причому у всіх. Ми дуже довго йшли до цього, ретельно розбирали потенційних суперників і з рештою, як бачите, це дало результат.

У фіналі наша команда повела сім ударів. Завдяки чому вдався такий стрімкий початок і чого на ваш погляд не вистачило, щоб розвинути його у перемогу?

– Гадаю, угорці не очікували, що ми так бойовито будемо фехтувати від самого початку. Ми вийшли без розвідки та користувалися тими прийомами, які проти них знали. Але потрібно розуміти, що наш суперник – це топова команда, яка була в трійці на останніх Іграх у Токіо, за яку виступає триразовий олімпійський чемпіон, чемпіон світу Арон Сіладьї. З рештою угорці знайшли резерви, завдяки яким змогли переломити зустріч, а ми були трішки не готові до цього.

Чи вже встигли якось відзначити срібний успіх разом з командою?

– Ні, мені здається, ще не всі зрозуміли, що ми зробили сьогодні. А от привітань було багато. Уся наша фехтувальна збірна, і рапіра, і шпага, і дівчата-шаблістки прийшли в зал, аби нас підтримати. Турецьких вболівальників їм перекричати було важко, а от з угорськими під час фіналу вони були на рівні, а можливо і краще. Тож дякую усім, хто за нас вболівав безпосередньо в Анталії й не тільки. Ваша підтримка дуже допомагала!

Це не перша сенсація збірної України на цьому чемпіонаті Європи. Раніше було вкрай несподіване золото.