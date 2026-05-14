Денис Сєдашов

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала наслідки чергової ракетної атаки на столицю України.

Спортсменка опублікувала у своєму Instagram фото житлового будинку в Києві, який зазнав руйнування під час комбінованого обстрілу в ніч на 14 травня.

Це просто жах... Ольга Харлан

За повідомленням ДСНС, станом на 22:55 у Дарницькому районі Києва загинуло 16 людей, серед яких — двоє дітей.

