Олександр Олійникова прокоментувала перемогу над Маяр Шериф на турнірі WTA250 у Румунії та розповіла, який шлях довелося пройти, щоб просто дістатися до Клуж-Напоки. Українку цитує btu.org.ua:

Зараз я щаслива, але й, звісно, дуже втомилася. Знаєте, дівчата на турнірі жартували: «О, ти знову граєш з Маяр, це буде п'ятигодинний матч», бо саме так зазвичай виглядають наші ігри. Що є, те є.

Напевно, коли в якийсь момент третього сету я програвала, я сказала собі просто отримувати задоволення від того, що я тут. Насправді, це велика удача – виступати на цьому турнірі. Я живу і тренуюся в Києві, і через російські атаки у нас дуже великі проблеми з електрикою. За дві години до мого поїзда, а я живу на 20-му поверсі, я зайшла в ліфт, і світло просто вимкнулося. У підсумку я встигла на вокзал буквально за 10 хвилин до відправлення поїзда. Так що це дійсно велика удача.

Коли рахунок був, здається, 1:3 (у третьому сеті), я просто сказала собі: «Саша, ну ж бо, була ймовірність, що ти взагалі не доїдеш на цей турнір. Постарайся насолодитися грою». Думаю, після цього я почала грати більш вільно і креативно, і це стало ключем до сьогоднішньої перемоги.