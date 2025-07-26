Українка Бакастова на чемпіонаті світу перемогла дворазову олімпійську чемпіонку з росії вєлікую
Юлія вибила третю сіяну змагань
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Юлія Бакастова стала авторкою сенсації на старті чемпіонату світу-2025 з фехтування на шаблях у грузинському Тбілісі.
Українка у другому колі змагань зустрілася з третьою сіяною дворазовою переможницею Олімпійських ігор софьєй вєлікой. Сутичка продовжилася максимальну дистанцію – Бакастова перемогла в один удар 15:14.
Нагадаємо, що Влада Харькова стала чемпіонкою світу у фехтуванні на шпазі.