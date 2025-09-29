Олег Гончар

37-річний одесит Андрій Ягодка виборов першу в кар’єрі медаль серії Satellite FIE.

28 вересня в Генті (Бельгія) відбувся турнір серії Satellite FIE «Memorial Ignace Corteyn», де український шабліст Андрій Ягодка здобув срібну медаль.

37-річний одесит виграв усі бої в груповому раунді, отримавши сьомий номер посіву в олімпійці. Далі він переміг італійця Давіде Маннуччі (8:2), німця Еріка Сімона Зеефельда (15:9), турка Керема Чаґлаяна (15:4), французі Мартіна Тома (15:13) і Леона Кузміна (15:11) з Німеччини.

У фіналі Ягодка в напруженій боротьбі поступився Мусі Аймуратову із Узбекистану (12:15).

Для Ягодки ця медаль стала першою на турнірах серії Satellite FIE.

