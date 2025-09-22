Українські фехтувальниці виграли турнір FIE Satellite у Тімішоарі
Рапіристки забезпечили медальний хет-трик
близько 2 годин тому
Українська рапіристка Аліна Полозюк стала переможницею турніру серії Satellite FIE 2025/26 у Тімішоарі, Румунія, повідомила пресслужба НФФУ.
У чвертьфіналі Полозюк здолала італійку Елізабетту Б’янкін (15:11), у півфіналі українку Катерину Буденко (15:13), а у фіналі перемогла Дарію Миронюк (15:13).
Дарія Миронюк здобула срібну медаль, програвши лише у фіналі. На шляху до нього вона обіграла італійку Алессандру Таволу (15:4) та шведку Міріам Шрайбер (15:8).
Катерина Буденко розділила бронзу зі шведкою Шрайбер.
Зазначимо, що із 90 фехтувальників із 18 країн в турнірі взяли участь 14 представників України.
Satellite FIE 2025/26. Memorial Tudor Petrus, Тімішоара. Жінки
1. Аліна Полозюк (Україна)
2. Дарія Миронюк (Україна)
3. Міріам Шрайбер (Швеція)
3. Катерина Буденко (Україна)
…
10. Валентина Дерменжи (Україна)
11. Анна Тараненко (Україна)
14. Мілана Степовик (Україна)
15. Світлана Сопіт (Україна)
18. Аглая Борисова (Україна)
