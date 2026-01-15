Бабенко дебютувала на Євро-2026, але не змогла кваліфікуватися у довільну програму
Відома підсумкова позиція української фігуристки
37 хвилин тому
Українська фігуристка Єлизавета Бабенко дебютувала на чемпіонаті Європи.
На Євро-2026 Єлизавета виконала коротку програму, за яку отримала 43,76 бала. Під час виступу Бабенко не змогла уникнути падіння, внаслідок чого отримала низьку оцінку.
Українка показала 35-й результат і таким чином не потрапила у довільну програму.
Перед ЧЄ-2026 Бабенко мала чотири старти у 2025 році. Найкращий результат 21-річна фігуристка показала в угорському Секешфегерварі, зупинившись за крок від подіуму (4-е місце).
Чемпіонат Європи з фігурного катання. Жінки (коротка програма)
1. Ніна Петрокіна (Естонія) – 70.61
2. Ніна Пінцарроне (Бельгія) – 64.97
3. Анна Пеццетта (Італія) – 64.85
...
35. Єлизавета Бабенко (Україна) – 43.76
Раніше стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2026 в фігурному катанні.
