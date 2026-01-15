Володимир Кириченко

Українська фігуристка Єлизавета Бабенко дебютувала на чемпіонаті Європи.

На Євро-2026 Єлизавета виконала коротку програму, за яку отримала 43,76 бала. Під час виступу Бабенко не змогла уникнути падіння, внаслідок чого отримала низьку оцінку.

Українка показала 35-й результат і таким чином не потрапила у довільну програму.

Перед ЧЄ-2026 Бабенко мала чотири старти у 2025 році. Найкращий результат 21-річна фігуристка показала в угорському Секешфегерварі, зупинившись за крок від подіуму (4-е місце).

Чемпіонат Європи з фігурного катання. Жінки (коротка програма)

1. Ніна Петрокіна (Естонія) – 70.61

2. Ніна Пінцарроне (Бельгія) – 64.97

3. Анна Пеццетта (Італія) – 64.85

...

35. Єлизавета Бабенко (Україна) – 43.76

