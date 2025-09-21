Україна вперше в історії не змогла здобути ліцензію на Олімпіаду в танцях на льоду
Пінчук та Погорєлов посіли 12-те місце на останньому кваліфікаційному турнірі
близько 1 години тому
Збірна України з фігурного катання не здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2026 у танцях на льоду.
Марія Пінчук та Микита Погорєлов посіли 12-те місце на останньому кваліфікаційному турнірі в Пекіні.
Перепустки на зимову Олімпіаду отримали топ-4 збірні.
Україна вперше в історії не виступить на Олімпійських іграх у танцях на льоду. До цього національна збірна була представлена на Іграх щонайменше однією парою.
Олімпійський ліцензійний турнір. Пекін, Китай. Танці на льоду
1. Литва – 198,73
2. Австралія – 183,50
3. Іспанія – 170,32
4. Китай – 168,83
12. Україна – 153,81
Нагадаємо, Україна не змогла відібратися на Олімпіаду-2026 у спортивних парах.
