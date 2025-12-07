Павло Василенко

Манчестер Юнайтед взявся за нову мегазірку – у фокусі опинився Федеріко Вальверде, один із ключових універсалів мадридського Реала. Англійський гранд шукає підсилення в півзахисті, і саме уругваєць став їхньою пріоритетною ціллю.

За інформацією Mirror, «червоні дияволи» готують пропозицію обсягом 87 мільйонів фунтів, однак Реал оцінює свого лідера значно дорожче. У клубі допускають суму близько 100 мільйонів або навіть активацію великого пункту викупу, який може зробити трансфер надзвичайно складним.

Додатковий нюанс, що ускладнює перемовини: Вальверде доведеться переконувати перейти з чемпіона Європи до команди, яка не грає в Лізі чемпіонів. Навіть попри чутки про можливий конфлікт із тренером Хабі Алонсо, аргументи Манчестер Юнайтед можуть виявитися недостатніми.

Кар’єра уругвайця в Мадриді до нещодавніх подій складалася блискуче. Він приєднався до Реала ще підлітком, виріс у резервній команді, а в основі дебютував 2018 року. З того моменту став серцем і мотором середньої лінії, демонструючи шалену працездатність, вибухові рейди та універсальність – від півзахисту до оборони.