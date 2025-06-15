Павло Василенко

Капітан Окленд Сіті Маріо Іліч перед стартом Клубного чемпіонату світу та поєдинком з мюнхенською Баварією розповів, що його команда складається з футболістів-напівлюбителів.

А саме, гравці Окленда – перукарі, вчителі, агенти з нерухомості та навіть студенти, вони грають у футбол напівпрофесійно та тренуються три-чотири рази на тиждень.

Сам Іліч працює у відділі продажів компанії Coca-Cola, і ця робота визначає характер його футбольних обов'язків, він тренується три-чотири рази на тиждень після роботи і часто просить свого роботодавця дозволу на поїздки за кордон, що має місце і зараз.

«Я витратив всю свою відпустку на цю поїздку, тож цього року я точно не поїду у відпустку зі своєю дівчиною. Усі ми маємо мрію – перемагати у футбольних матчах, незалежно від того, проти кого ми граємо. Ми знаємо, що завдання, яке стоїть перед нами, дуже складне, але ми просто хочемо вийти і максимально ускладнити завдання супернику, і просто показати найкращу можливу гру. Ми повністю зосереджені на нашій грі та нашому плані, а також на тому, щоб усі були на одній хвилі. Таким чином, ми сподіваємося, що зможемо якнайкраще представити Океанію, Нову Зеландію, наше місто і наш клуб», – сказав Іліч.

До речі, Окленд кваліфікувався на клубний чемпіонат світу завдяки своєму домінуванню в Лізі чемпіонів Океанії, яку він виграв рекордні 13 разів, востаннє здобувши перемогу над Хекарі Юнайтед із Папуа-Нової Гвінеї.

У Новій Зеландії є два професійні клуби: Окленд та Веллінгтон Фенікс, але вони змагаються в австралійській А-лізі, але їм не дозволено грати у континентальних змаганнях Азіатської конфедерації.

Вони двічі грали на клубному чемпіонаті світу у 2009 та 2014 роках, але через новий формат їм уперше доведеться зустрітися з європейською командою на такому змаганні.

Крім Баварії, у групі також знаходяться аргентинський Бока Хуніорс та португальська Бенфіка.

Додамо, що матч Баварія – Окленд заплановано на сьогодні о 19:00.