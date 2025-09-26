Павло Василенко

Ріо Нгумоха підписав новий контракт з Ліверпулем до середини 2028 року.

Вважається, що вартість угоди становить близько 60 300 євро на рік, що є максимальною зарплатою для гравця, який вперше підписав професійний контракт з Ліверпулем, хоча він може заробляти більше за рахунок бонусів.

Це значно більше, ніж річна зарплата за стипендію, яку він отримував раніше, яка становила близько 16 700 євро.

Ліверпулю довелося чекати, поки Нгумоха виповниться 17 років у серпні, перш ніж йому могли запропонувати професійний контракт. Згідно з правилами Футбольної асоціації (ФА), максимальний термін контракту, дозволений для гравця його віку, становить три роки.

Нгумоха справив сильне враження в першій команді та користується повною довірою головного тренера Ліверпуля Арне Слота. Він швидко просунувся через команди до 18 та до 21 року, а в січні дебютував у старшій команді проти Аккрінгтон Стенлі.

Його переможний гол у ворота Ньюкасла в серпні, під час дебюту в Англійській Прем'єр-лізі, зробив його наймолодшим бомбардиром Ліверпуля у вищому дивізіоні, а також він став наймолодшою ​​зіркою клубу, яка грала в Європі, дебютувавши в Лізі чемпіонів проти Атлетіко Мадрид.

Нгумоха став надійною заміною Коді Гакпо на лівому фланзі, і його талант був настільки очевидним, що Ліверпуль не шукав заміну Луїсу Діасу після того, як колумбієць влітку приєднався до Баварії.

Нагадаємо, що Нгумоха перейшов до Ліверпуля з Челсі минулого літа на правах вільного агента, що спричинило серйозну суперечку між двома клубами.