У матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги проти Саутгемптона нападник Ліверпуля Уго Екітіке забив переможний гол, але одразу після цього зняв футболку для святкування. Оскільки він уже мав жовту картку, арбітр показав другу, що автоматично перетворилося на червону. Через дискваліфікацію француз пропустить наступний поєдинок Прем’єр-ліги проти Крістал Пелес.

Головний тренер Арне Слот відреагував на епізод різко. Він назвав поведінку гравця безглуздою та непотрібною, підкресливши, що футболіст повинен контролювати емоції.

Сам Екітіке згодом визнав провину. У соцмережах він звернувся до вболівальників та партнерів по команді зі словами:

«Емоції взяли гору цього вечора. Мої вибачення перед усією червоною родиною».

У медіа з’являлася інформація, що Ліверпуль нібито планує оштрафувати нападника на суму, еквівалентну двом тижневим зарплатам. Однак, за даними rousingthecop.com, ці повідомлення не підтвердилися — клуб не застосував жодних фінансових санкцій до футболіста.