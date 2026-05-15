Сергій Разумовський

Український півзахисник ПСВ Антон Мартинюк може пропустити тривалий період через важку травму.

За інформацією «ТаТоТаке», 17-річний атакувальний хавбек отримав пошкодження на тренуванні. Попередні прогнози медиків, серед яких був і лікар національної збірної Нідерландів, свідчать про серйозну проблему з колінним хрящем.

Мартинюку, ймовірно, знадобиться складна операція. Повноцінне відновлення після такого ушкодження може тривати до року. Через це український легіонер ризикує залишитися поза грою щонайменше до весни 2027 року.

Антон Мартинюк є гравцем юнацької збірної України. У нинішньому сезоні він встиг дебютувати за команду ПСВ Ейндховен U-23, що стало важливим кроком у його кар’єрі в нідерландському клубі.

Раніше хавбек збірної України Олександр Зінченко травмувався вже у другому матчі за нідерландський Аякс.