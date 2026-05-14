Денис Сєдашов

WBA офіційно санкціонувала поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландця Ріко Верховена. Повідомляє пресслужба організації.

Згідно з рішенням асоціації, пояс WBA стоятиме на кону тільки для українця. Верховен не зможе претендувати на титул, оскільки не представлений у рейтингу організації. У разі перемоги Усика бій зарахують як успішний захист. У разі поразки чемпіона Комітет WBA окремо розгляне питання статусу вакантного поясу.

Раніше добровільний захист титулу в цьому поєдинку дозволила WBC. Також боксери змагатимуться за пояс The Ring.

Бій Усик — Верховен відбудеться 23 травня в Єгипті.

Раніше WBC представила пояс «Король Нілу» для переможця поєдинку Усик – Верховен.