Клуб німецької Другої Бундесліги Енергі Котбус орендував 19-річного українського нападника Дмитра Богданова, повідомляє пресслужба клубу. Угода розрахована на один рік, після чого футболіст має повернутися до свого клубу Уніон.

До складу Енергі Богданов приєднався 19 серпня. Того ж дня українець провів перше тренування з новими партнерами та розпочав підготовку до виступів на дорослому рівні.

Керівництво Уніона вирішило відпустити нападника в оренду, щоб він отримав більше ігрової практики. На початку серпня Богданов продовжив контракт із берлінським клубом, однак найближчим сезоном виступатиме за іншу команду.

Для молодого футболіста перехід до Енергі Котбус може стати важливим етапом професійного розвитку. У новому клубі він матиме можливість регулярно грати проти сильних суперників і адаптуватися до вимог дорослого футболу.

Дебют Богданова в німецькій Бундеслізі відбувся 28 лютого 2026 року. У гостьовому матчі 24-го туру проти Боруссії Менхенґладбах Уніон поступився з рахунком 0:1. Українець вийшов на поле вже в компенсований час – на 90+5-й хвилині, коли остаточний рахунок зустрічі був встановлений.

У минулому сезоні Богданов провів за Уніон три матчі та відзначився однією результативною передачею. Тепер нападник спробує закріпитися в складі Енергі Котбус і довести, що готовий до регулярних виступів у професійному футболі.

Також Дмитро має досвід виступів за юнацьку збірну України. У складі команди U-19 він дійшов до півфіналу чемпіонату Європи-2026.