Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський розповів, що вінгер Колоса Артем Гусол привернув увагу одразу кількох закордонних клубів. За його інформацією, інтерес до молодого футболіста проявляли Лудогорець, Славія та Вікторія Пльзень.

Спочатку за Гусолом стежив болгарський Лудогорець. Згодом до боротьби за гравця активно долучилася празька Славія, а останнім клубом, який предметно зацікавився вінгером Колоса, стала Вікторія Пльзень.

За словами Співаковського, саме Вікторія була готова перейти до придбання футболіста. У перемовинах між сторонами був певний конструктив, однак останнім часом динаміка переговорного процесу знизилася.

Журналіст зазначив, що керівництво Колоса наразі вагається, чи варто вже зараз відпускати перспективного гравця. Ймовірно, остаточне рішення клубу з Ковалівки залежатиме від суми потенційної пропозиції.

Також «ТаТоТаке» повідомляло, що 21-річний гравець Руху замість Другої ліги обрав завершення кар'єри.