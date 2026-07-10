Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський повідомив, що колишній півзахисник Руха Максим Бойко вирішив завершити професійну кар’єру футболіста. За словами журналіста, 21-річний хавбек надалі виступатиме за Рух Media Team у Медіалізі.

Співаковський зазначив, що таке рішення Бойка стало для нього несподіваним, адже футболіст перебував у статусі вільного агента і, на його думку, міг би знайти собі команду навіть на рівні УПЛ. Особливо з огляду на те, що нині низка українських клубів шукає гравців на позицію опорного півзахисника.

Журналіст нагадав, що Бойко був основним опорником Руха у попередньому сезоні. При цьому інтерес до нього проявляли й інші клуби. Зокрема, за інформацією Співаковського, футболіста запрошував на перегляд Епіцентр із Кам’янця-Подільського, а також його хотів бачити в тернопільській Ниві колишній наставник Іван Федик.

За словами ведучого «ТаТоТаке», рішення завершити виступи на професійному рівні могло бути пов’язане з певними ігровими помилками Бойка у другій частині минулого чемпіонату. Співаковський припустив, що саме на тлі цих невдалих епізодів хавбек вирішив не продовжувати кар’єру у професійному футболі.

Водночас існує й інша інформація щодо подальшої долі гравця. Повідомлялося, що Бойко перебував на перегляді в одеському Чорноморці, однак не залишився в команді через травму. Попри це, наразі основним варіантом для нього називається виступ за Рух Media Team у Медіалізі.

Нагадаємо, Рух у сезоні-2026/2027 за власної ініціативи гратиме у Другій лізі.