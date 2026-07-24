Павло Василенко

У столиці Словаччини Братиславі затримали колишнього високопосадовця УАФ, який тривалий час переховувався від українського правосуддя. Його розшук здійснювали в межах міжнародної співпраці, а затримання стало можливим завдяки взаємодії українських правоохоронців із компетентними органами Словацької Республіки. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, колишній президент УАФ Андрій Павелко організував схему незаконного виведення майже 295 мільйонів гривень коштів організації. Для цього, як стверджують правоохоронці, використовувалися підконтрольні комерційні структури, через які укладалися фіктивні договори на постачання морепродуктів, елітних сортів чаю, кави та електрообладнання. Насправді ці товари не поставлялися, а кошти були виведені, що завдало багатомільйонних збитків УАФ та її регіональним осередкам.

Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції підозрюваного. До компетентних органів Словаччини направлено офіційний лист про намір звернутися із запитом щодо його видачі Україні, а також про застосування тимчасового арешту.

Українські правоохоронці наголошують, що міжнародний розшук триває доти, доки підозрювані не постануть перед судом, незалежно від того, скільки часу вони перебувають за кордоном.