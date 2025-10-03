Сергій Стаднюк

Колишнього президента УАФ Андрія Павелка Нацполіція повідомила про підозру в кримінальній справі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Ексфункціонеру інкримінують привласнення, розтрату чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а також організацію складання та дачі завідомо неправдивих документів за попередньою змовою групи осіб. Слідство вважає, що у травні 2015 року Павелко мав намір незаконно заволодіти коштами, які належали Федерації футболу України (нині – УАФ) і надходили від УЄФА у 2015–2016 роках на рахунок компанії Newport Management LTD на користь невстановлених осіб.

Зазначається, що, розуміючи неможливість здійснити злочин самостійно, Павелко вирішив залучити співучасників. Він, як заявляється, переконав Володимира Генінсона, Катерину Краснокутську, Євгенію Сагайдак і Юрія Запісоцького долучитися до схеми, пояснивши їм план, механізм та розподіливши ролі, на що отримав їхню згоду.

До реалізації схеми, за даними слідчих, було залучено щонайменше ще 25 осіб. Вони готували та підписували інвойси від імені компаній-нерезидентів, засвідчували їх печатками і отримували на рахунки підприємств гроші, які УЄФА виділяв для ФФУ. Повний текст повідомлення про підосзру доступний за посиланням.

Однак є серйозна перешкода зчиненню правосуддя. Справа в тім, що у квітні журналіст Костянтин Андріюк повідомляв, що Павелко виїхав за межі України. Підставою нібито стали документи про наявність інвалідності.

Раніше УАФ оприлюднила результати фінансового моніторингу за часів правління Павелка.