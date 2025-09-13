Павло Василенко

Усе свідчить про те, що Самуель Умтіті більше не вийде на футбольне поле. За інформацією RMC Sport, колишній захисник збірної Франції вже найближчим часом оголосить про завершення професійної кар’єри.

Француз був одним із ключових гравців Барселони у найкращі роки своєї кар’єри. На чемпіонаті світу 2018 року він допоміг збірній Франції здобути золото, ставши справжнім символом надійності в обороні.

Проте після шести років у Каталонії його позиції в клубі похитнулися. У 2022 році Умтіті несподівано перебрався до італійського Лечче, де провів один сезон. Потім перейшов у Лілль, але в червні 2024-го залишив клуб і з того часу залишається без команди.

Вихованець Ліона днями відвідав тренувальну базу рідного клубу, проте не для того, щоб тренуватися. Він звернувся до керівництва з проханням дозволити зняти приватне відео. Саме в ньому, за даними журналістів, 31-річний захисник і повідомить про своє рішення поставити крапку в кар’єрі.

Умтіті провів у професійному футболі 13 сезонів. Для сучасних гравців 31 рік – вік, у якому зазвичай починається «друге дихання». Але для француза він став фінальною відміткою у великому спорті.