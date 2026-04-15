5 із 7 виходів до півфіналу та 4 із 5 поразок. Гаряча статистика після матчу Ліверпуль – ПСЖ
Протистояння Ліги чемпіонів показала, наскільки команди перебувають на різних полюсах
близько 3 годин тому
Ліверпуль на своєму полі поступився ПСЖ з рахунком 0:2 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і завершив виступ у турнірі.
Головним героєм зустрічі став вінгер парижан Усман Дембеле, який оформив дубль. Таким чином, ПСЖ двічі обіграв Ліверпуль із однаковим рахунком 2:0 та впевнено вийшов до півфіналу турніру.
Для англійської команди ця поразка стала вже четвертою в останніх п’яти матчах. Єдину перемогу на цьому відрізку Ліверпуль здобув у зустрічі з Фулгемом.
Парижани вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів уп’яте за останні сім сезонів. Минулого сезону ПСЖ уперше у своїй історії виграв головний єврокубковий турнір.
У півфіналі нинішнього розіграшу команда українця Іллі Забарного зустрінеться з переможцем протистояння Реал — Баварія. У першому матчі перевагу здобув мюнхенський клуб, який переміг з рахунком 2:1.
