Сергій Разумовський

Ліверпуль на своєму полі поступився ПСЖ з рахунком 0:2 у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів і завершив виступ у турнірі.

Головним героєм зустрічі став вінгер парижан Усман Дембеле, який оформив дубль. Таким чином, ПСЖ двічі обіграв Ліверпуль із однаковим рахунком 2:0 та впевнено вийшов до півфіналу турніру.

Для англійської команди ця поразка стала вже четвертою в останніх п’яти матчах. Єдину перемогу на цьому відрізку Ліверпуль здобув у зустрічі з Фулгемом.

Парижани вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів уп’яте за останні сім сезонів. Минулого сезону ПСЖ уперше у своїй історії виграв головний єврокубковий турнір.

У півфіналі нинішнього розіграшу команда українця Іллі Забарного зустрінеться з переможцем протистояння Реал — Баварія. У першому матчі перевагу здобув мюнхенський клуб, який переміг з рахунком 2:1.

