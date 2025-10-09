Африканський футболіст у критичному стані після страшної травми шиї
Відомі подробиці жахливого інциденту
близько 2 годин тому
Півзахисник збірної Того Самуель Асамоа перебуває у критичному стані після жахливого інциденту під час матчу другої ліги Китаю.
Під час гри між Гуансі Пінгуо та Чунцін Тунлянлун 31-річний футболіст, намагаючись дістати м’яч, зіткнувся з опонентом і вдарився головою об рекламний білборд, який розміщений занадто близько до поля.
Медики оперативно надали допомогу гравцю, який отримав множинні переломи шийних хребців і серйозні пошкодження нервової системи. За даними китайських ЗМІ, лікарі попереджають про високий ризик паралічу нижніх кінцівок.
Хірурги вже провели термінову операцію, однак відновлення буде довгим і невизначеним. Від участі в матчах цього сезону Асамоа, звісно, відсторонений, а його подальша футбольна кар’єра – під серйозною загрозою.
Асамоа – вихованець тоголезького футболу, який більшу частину кар’єри провів у Бельгії (зокрема в Сент-Трюйдені), а останні два роки виступав у Китаї. За збірну Того він провів 6 матчів.
