Павло Василенко

Півзахисник збірної Того Самуель Асамоа перебуває у критичному стані після жахливого інциденту під час матчу другої ліги Китаю.

Під час гри між Гуансі Пінгуо та Чунцін Тунлянлун 31-річний футболіст, намагаючись дістати м’яч, зіткнувся з опонентом і вдарився головою об рекламний білборд, який розміщений занадто близько до поля.

Медики оперативно надали допомогу гравцю, який отримав множинні переломи шийних хребців і серйозні пошкодження нервової системи. За даними китайських ЗМІ, лікарі попереджають про високий ризик паралічу нижніх кінцівок.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

Хірурги вже провели термінову операцію, однак відновлення буде довгим і невизначеним. Від участі в матчах цього сезону Асамоа, звісно, відсторонений, а його подальша футбольна кар’єра – під серйозною загрозою.

Асамоа – вихованець тоголезького футболу, який більшу частину кар’єри провів у Бельгії (зокрема в Сент-Трюйдені), а останні два роки виступав у Китаї. За збірну Того він провів 6 матчів.