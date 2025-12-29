Агент Луніна вимагає покращений контракт для тренера чемпіона Бразилії
Мендеш тисне на Фламенгу
близько 1 години тому
Філіпе Луїс / Фото - Getty Images
Керівництво Фламенгу веде перемовини про продовження контракту з головним тренером Філіпе Луїсом, повідомляє журналіст Вене Касагранде.
За його словами, Фла не погоджуються на умови агента Луїса Жорже Мендеша - 5 мільйонів євро зарплатні та мінімальна клаусула для закордонних клубів.
40-річний фахівець у свій дебютний сезон привів Фламенгу до перемоги в Серії А, Копа Лібертадорес, Суперкубку Бразилії.
Чемпіон Бразилії відмовився продавати в Європу колишню зірку Карпат.