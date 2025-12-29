Керівництво Фламенгу веде перемовини про продовження контракту з головним тренером Філіпе Луїсом, повідомляє журналіст Вене Касагранде.

За його словами, Фла не погоджуються на умови агента Луїса Жорже Мендеша - 5 мільйонів євро зарплатні та мінімальна клаусула для закордонних клубів.

40-річний фахівець у свій дебютний сезон привів Фламенгу до перемоги в Серії А, Копа Лібертадорес, Суперкубку Бразилії.

Чемпіон Бразилії відмовився продавати в Європу колишню зірку Карпат.