Керівництво Ліверпуля не планує розлучатись з єгипетським форвардом Мохаммедом Салахом, повідомляє The Athletic.

Нинішній сезон Мо проведе на «Енфілді», а питання його майбутнього відкладено щонайменше до літа.

Єгиптянин дозволив собі публічно висловити невдоволення рішенням головного тренера мерсисайдців Арне Слота не ставити Салаха у склад після серії невдалих матчів у виконанні чемпіона Англії.

Резонансні слова Салаха пролунали після матчу 15-го туру АПЛ проти Лідса (3:3), а градус конфлікту досягнув пікової точки, що потягнуло за собою чутки про відхід єгиптянина.

Салах в поточному сезоні відіграв за Ліверпуль 20 матчів: 5 голів, 4 асисти. Нині Мохаммед в розташуванні збірної Єгипту змагається за перемогу на Кубку африканських націй.