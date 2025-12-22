В Бразилії розіграли останній трофей сезону. Відео
Визначився володар національного кубка
близько 1 години тому
Фото - Rodrigo Coca
Васку да Гама та Корінтіанс визначили володаря Кубка Бразилії-2025.
За підсумками двоматчевого протистояння перемогу в турнірі здобув колектив з Сан-Паулу, для якого це четвертий титул в історії клубу.
До перемоги Корінтіанса доклався бразильський хавбек Майкон, який належить Шахтарю, провівши на полі 79 хвилин.
Кубок Бразилії-2025. Фінал
Васку да Гама - Корінтіанс 1:2
Голи: Морейра, 41 - Юрі Альберто, 18, Депай, 63