Васку да Гама та Корінтіанс визначили володаря Кубка Бразилії-2025.

За підсумками двоматчевого протистояння перемогу в турнірі здобув колектив з Сан-Паулу, для якого це четвертий титул в історії клубу.

До перемоги Корінтіанса доклався бразильський хавбек Майкон, який належить Шахтарю, провівши на полі 79 хвилин.

Кубок Бразилії-2025. Фінал

Васку да Гама - Корінтіанс 1:2

Голи: Морейра, 41 - Юрі Альберто, 18, Депай, 63

Фламенго виграв чемпіонат Бразилії 2025.