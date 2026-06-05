Сергій Разумовський

Український вінгер Жирони Віктор Циганков може змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, майбутнє 28-річного футболіста залишається невизначеним, а інтерес до нього проявляють одразу кілька європейських клубів. Останніми днями агент українця активно працює над можливими варіантами продовження кар’єри свого клієнта та проводить переговори в Барселоні.

Зазначається, що у четвер представник Циганкова мав дві окремі зустрічі з клубами, які зацікавлені у трансфері вінгера. Йдеться про Еспаньйол та Аякс. Обидва клуби розглядають можливість підписання українського футболіста влітку та вже зробили перші кроки для вивчення ситуації навколо гравця.

Попри те, що Жирона за підсумками сезону вилетіла до Сегунди, контракт Циганкова з каталонським клубом залишається чинним ще протягом одного року. При цьому в угоді українця немає спеціального пункту, який дозволяв би йому автоматично залишити команду у випадку пониження в класі. Це означає, що потенційним претендентам доведеться домовлятися безпосередньо з керівництвом Жирони.

Сума відступних за Циганкова становить 30 мільйонів євро. Водночас у клубі розуміють, що після вильоту до другого дивізіону утримати одного з ключових футболістів буде складно. Попри це, керівництво Жирони не планує розглядати пропозиції, які будуть нижчими за 15 мільйонів євро. Саме така сума вважається мінімальною, за яку клуб готовий вести предметні перемовини щодо продажу українського вінгера.

Сам Циганков, за даними AS, у разі відходу з Жирони хотів би залишитися в чемпіонаті Іспанії. Пріоритетним варіантом для футболіста є продовження кар’єри саме в Ла Лізі, де він уже адаптувався та добре проявив себе після переходу з Динамо.

У поточному сезоні Віктор Циганков провів за Жирону 34 матчі в усіх турнірах. На його рахунку сім забитих м’ячів та п’ять результативних передач.

Також повідомлялося, що Циганков може стати одноклубником двох українців.