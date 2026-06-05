Павло Василенко

Турецький Трабзонспор досяг повної домовленості з українським вінгером Жирони Віктором Циганковим щодо умов особистого контракту. Як повідомляє FutsHaber, сторони узгодили угоду терміном на чотири роки. Футболісту планують виплачувати близько 2 мільйонів євро на рік, а також передбачені бонуси.

Наразі Трабзонспор продовжує перемовини з Жироною щодо суми трансферу футболіста.

Циганков у кампанії 2025/26 зіграв 34 поєдинки за каталонський клуб в усіх турнірах: сім голів та п'ять асистів.

Контракт Віктора з Жироною чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного вінгера у 15 млн євро.

Наразі за клуб з Трабзона виступає український центрбек Арсеній Батагов. Влітку до команди Фатіха Текке також приєднається хавбек збірної України Руслан Маліновський.